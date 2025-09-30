Lula demande un impôt mondial pour que « les super-riches paient plus que les travailleurs »

De manière quasi inédite dans l’histoire récente de l’Assemblée générale des Nations Unies, le président Lula a été applaudi longuement durant six reprises lors de son discours aux Nations unies. Il a défendu le multilatéralisme, le climat et l’État de droit, à l’opposé de la vision du monde prédatrice du président américain et des oligarques de la Tech.

« Nous assistons à la consolidation d’un désordre international marqué par des concessions successives à la politique de la puissance. Entre la crise du multilatéralisme et l’affaiblissement de la démocratie, le parallèle est évident. L’autoritarisme se renforce lorsque nous nous taisons face à l’arbitraire.

Partout dans le monde, des forces antidémocratiques tentent de subvertir les institutions et d’étouffer les libertés. Elles cultivent la violence, exaltent l’ignorance, agissent comme des milices physiques et numériques — et restreignent la presse. (…)

Les démocraties solides vont au-delà du rituel électoral. Leur vigueur suppose la réduction des inégalités et la garantie des droits les plus élémentaires : l’alimentation, la sécurité, le travail, le logement, l’éducation et la santé.

La démocratie échoue lorsque les femmes gagnent moins que les hommes ou meurent sous les coups de leurs partenaires et de leurs proches. Elle échoue lorsqu’elle ferme ses portes et accuse les migrants d’être responsables des maux du monde. La pauvreté est autant l’ennemie de la démocratie que l’extrémisme. (…)

La communauté internationale doit revoir ses priorités :

Réduire les dépenses militaires et augmenter l’aide au développement ;

Alléger le service de la dette extérieure des pays les plus pauvres, en particulier les pays africains ; et

Définir des normes minimales d’imposition mondiale, afin que les super-riches paient plus d’impôts que les travailleurs.

La démocratie se mesure également à la capacité de protéger les familles et les enfants. (…)

Internet ne peut pas être une « zone de non-droit ». Il appartient aux pouvoirs publics de protéger les plus vulnérables. Réglementer ne signifie pas restreindre la liberté d’expression. Cela signifie garantir que ce qui est déjà illégal dans le monde réel le soit également dans l’environnement virtuel. (…)

D’autres régions du globe ont déjà été témoins d’interventions qui ont causé plus de dégâts que celles qu’elles visaient à éviter, avec de graves conséquences humanitaires. (…)

Aucune situation n’est plus emblématique de l’usage disproportionné et illégal de la force que celle de la Palestine. Les attentats terroristes perpétrés par le Hamas sont indéfendables à tous égards. Mais rien, absolument rien, ne justifie le génocide en cours à Gaza. (…)

La propagation de ce conflit au Liban, à la Syrie, à l’Iran et au Qatar favorise une course à l’armement sans précédent. Les bombes et les armes nucléaires ne nous protègeront pas de la crise climatique.

L’année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée. La COP30, à Belém, sera la COP de la vérité. Ce sera le moment pour les dirigeants mondiaux de prouver le sérieux de leur engagement envers la planète. (…)

Les pays en développement sont confrontés au changement climatique tout en luttant contre d’autres défis. Pendant ce temps, les pays riches profitent d’un niveau de vie obtenu au prix de deux cents ans d’émissions.

Exiger plus d’ambition et un meilleur accès aux ressources et aux technologies n’est pas une question de charité — mais de justice. La course aux minéraux critiques, essentiels à la transition énergétique, ne peut reproduire la logique prédatrice qui a marqué les derniers siècles. (…)

Peu de domaines ont autant régressé que le système commercial multilatéral. Les mesures unilatérales vident de leur sens des principes fondamentaux tels que la clause de la nation la plus favorisée. Elles désorganisent les chaînes de valeur et plongent l’économie mondiale dans une spirale néfaste de prix élevés et de stagnation.

Il est urgent de refonder l’OMC sur des bases modernes et flexibles.

Cette année, le monde a perdu deux personnalités exceptionnelles : l’ancien président de l’Uruguay, Pepe Mujica, et le pape François. S’ils étaient encore parmi nous, ils utiliseraient probablement cette tribune pour rappeler :

Que l’autoritarisme, la dégradation de l’environnement et les inégalités ne sont pas inéluctables ;

Que les seuls perdants sont ceux qui croisent les bras, résignés ;

Que nous pouvons vaincre les faux prophètes et les oligarques qui exploitent la peur et monnayent la haine ; et

Que demain se construit à partir de choix quotidiens et qu’il faut du courage pour agir afin de le transformer. »

S’informer avec des médias indépendants et libres est une garantie nécessaire à une société démocratique. Nous vous offrons au quotidien des articles en accès libre car nous estimons que l’information doit être gratuite à tou.te.s. Si vous souhaitez nous soutenir, la vente de nos livres financent notre liberté.