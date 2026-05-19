« En 14 ans, la fortune des 500 familles les plus riches de France est passée de 12% à 42% du PIB »

L’économiste Gabriel Zucman, qui défend la taxation à hauteur de 2% du patrimoine des ultra-riches, a été auditionné par l’Assemblée nationale. La Relève et La Peste retranscrit ici une partie de son intervention.

« Cela m’a frappé : les sommes en jeu sont considérables. Entre 2010 et 2024, la fortune des 500 familles les plus riches est passée de 12% du PIB à 42% du PIB. Ce qui signifie que si ces 500 plus grandes fortunes dépensaient tout leur argent, elles pourraient acheter l’équivalent de presque la moitié de tout ce qui est produit sur une année en France (biens et services). C’est une tendance à la hausse qui est spectaculaire.

Pour les classes moyennes, le patrimoine, c’est quoi ? C’est une sécurité pour ses vieux jours, c’est de l’épargne, c’est la détention de son logement, c’est un petit matelas de sécurité qu’on peut utiliser si on a des pépins dans l’existence. C’est une bonne chose. On doit encourager l’accumulation de patrimoine pour les classes moyennes. Et on aimerait que les classes populaires aient beaucoup plus accès à la propriété.

Mais pour les très grandes fortunes, qui possèdent des centaines de millions et des milliards de patrimoine, ce ne sont pas des fortunes qui sont accumulées pour leurs vieux jours.

Et cette richesse, c’est avant tout un très grand pouvoir. C’est un pouvoir économique d’abord : le pouvoir de racheter des concurrents, d’influencer les marchés. C’est aussi un grand pouvoir politique : un pouvoir d’influencer les politiques publiques.

Dans certains pays comme les Etats-Unis, c’est un pouvoir d’acheter des élections. Et c’est surtout le pouvoir d’influencer l’idéologie dominante en achetant des médias, tendance qui a été particulièrement prononcée en France, où 85% de la presse privée est détenue par des milliardaires.

L’entièreté de la presse économique du pays est détenue par quelques milliardaires. Cela vous donne une idée de l’influence que les personnes en question peuvent exercer en dépendant leur argent.

Cela vous donne aussi une idée du potentiel de recettes fiscales à la clé si on taxait ces patrimoines. Si on taxe à 2% le patrimoine de ces 500 plus grandes fortunes, cela pourrait rapporter de l’ordre de 0,8 points de PIB, environ 20 milliards d’euros.

Même si vous ne vous préoccupez pas de ces questions d’égalité devant l’impôt, ni des questions d’inégalités de fortune, si vous ne vous préoccupez que des recettes fiscales et que de l’équilibre budgétaire, même de ce strict point de vue : vous ne pouvez plus vraiment ignorer le problème. »

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