Vous cherchez un média alternatif ? Un média engagé sur l'écologie et l'environnement ? La Relève et la Peste est un média indépendant, sans actionnaire et sans pub.

« En 14 ans, la fortune des 500 familles les plus riches de France est passée de 12% à 42% du PIB »

"Et cette richesse, c’est avant tout un très grand pouvoir. C’est un pouvoir économique d’abord : le pouvoir de racheter des concurrents, d’influencer les marchés. C’est aussi un grand pouvoir politique : un pouvoir d’influencer les politiques publiques."

Texte: La Relève et La Peste Photographie: Capture d'écran YouTube 19 mai 2026

L’économiste Gabriel Zucman, qui défend la taxation à hauteur de 2% du patrimoine des ultra-riches, a été auditionné par l’Assemblée nationale. La Relève et La Peste retranscrit ici une partie de son intervention.

« Cela m’a frappé : les sommes en jeu sont considérables. Entre 2010 et 2024, la fortune des 500 familles les plus riches est passée de 12% du PIB à 42% du PIB. Ce qui signifie que si ces 500 plus grandes fortunes dépensaient tout leur argent, elles pourraient acheter l’équivalent de presque la moitié de tout ce qui est produit sur une année en France (biens et services). C’est une tendance à la hausse qui est spectaculaire.

Pour les classes moyennes, le patrimoine, c’est quoi ? C’est une sécurité pour ses vieux jours, c’est de l’épargne, c’est la détention de son logement, c’est un petit matelas de sécurité qu’on peut utiliser si on a des pépins dans l’existence. C’est une bonne chose. On doit encourager l’accumulation de patrimoine pour les classes moyennes. Et on aimerait que les classes populaires aient beaucoup plus accès à la propriété.

Mais pour les très grandes fortunes, qui possèdent des centaines de millions et des milliards de patrimoine, ce ne sont pas des fortunes qui sont accumulées pour leurs vieux jours.

Et cette richesse, c’est avant tout un très grand pouvoir. C’est un pouvoir économique d’abord : le pouvoir de racheter des concurrents, d’influencer les marchés. C’est aussi un grand pouvoir politique : un pouvoir d’influencer les politiques publiques.

Dans certains pays comme les Etats-Unis, c’est un pouvoir d’acheter des élections. Et c’est surtout le pouvoir d’influencer l’idéologie dominante en achetant des médias, tendance qui a été particulièrement prononcée en France, où 85% de la presse privée est détenue par des milliardaires.

L’entièreté de la presse économique du pays est détenue par quelques milliardaires. Cela vous donne une idée de l’influence que les personnes en question peuvent exercer en dépendant leur argent.

Cela vous donne aussi une idée du potentiel de recettes fiscales à la clé si on taxait ces patrimoines. Si on taxe à 2% le patrimoine de ces 500 plus grandes fortunes, cela pourrait rapporter de l’ordre de 0,8 points de PIB, environ 20 milliards d’euros.

Même si vous ne vous préoccupez pas de ces questions d’égalité devant l’impôt, ni des questions d’inégalités de fortune, si vous ne vous préoccupez que des recettes fiscales et que de l’équilibre budgétaire, même de ce strict point de vue : vous ne pouvez plus vraiment ignorer le problème. »

S’informer avec des médias indépendants et libres est une garantie nécessaire à une société démocratique. Nous vous offrons au quotidien des articles en accès libre car nous estimons que l’information doit être gratuite à tou.te.s. Si vous souhaitez nous soutenir, la vente de nos livres financent notre liberté.

La Relève et La Peste

Faire un don
 "Le plus souvent, les gens renoncent à leur pouvoir car ils pensent qu'il n'en ont pas"

Votre soutien compte plus que tout

Eau, un nouveau livre puissant qui va vous émerveiller 💧

Notre livre Eau vous invite à prendre conscience que l’eau est à l’origine de toute vie sur Terre et qu’elle est aujourd’hui une ressource rare et menacée. Cette magnifique photographie le rappelle très bien. Sans elle, les cellules, les plantes et les êtres ne seraient pas apparus. Nous devons tout faire pour la protéger.

Après une année de travail, nous avons réalisé l’un des plus beaux ouvrages tant sur le fond que sur la forme.

Acheter Eau

Articles sur le même thème

Revenir au thème

Pour vous informer librement, faites partie de nos 80 000 abonnés.
Deux emails par semaine.

Conçu pour vous éveiller et vous donner les clés pour agir au quotidien.

Les informations recueillies sont confidentielles et conservées en toute sécurité. Désabonnez-vous rapidement.

🚨 Notre livre Eau, un succès inattendu et une rupture de stock imminente 🤯

🔥 Depuis sa sortie, Eau est un véritable succès et on voulait remercier chacun de nos lecteurs et lectrices 😍.
En tant que maison d'édition indépendante, nos quantités sont limitées et vu le démarrage en trombe de notre nouveau livre, notre stock va atteindre ses limites rapidement.

Continuer de lire l’article
Commander Eau
^
retour Retour
search
Instagram - Facebook - Twitter
Tapez votre recherche et appuyez sur Entrée pour valider