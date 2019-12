En première ligne, les pompiers font reculer la police

À propos

Nous sommes une maison d'édition et un média 100% indépendants qui s'autofinancent en totale autonomie. Notre portée est humaniste, écologiste et surtout antiraciste.



Nous nous finançons grâce à la vente de nos livres.

Notre politique est simple: 0 pub, 0 investisseur et 0 prêt bancaire pour une information 100% citoyenne.